Mais da metade dos brasileiros está na classe média--estudo do governo

Com 104 milhões de brasileiros, a classe média corresponde a 53 por cento da população, de acordo com o projeto Vozes da Classe Média, realizado pela SAE, a Caixa Econômica Federal e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

Pela definição usada pela SAE, a classe média é composta por integrantes de famílias com renda per capita entre 291 e 1.019 reais. Em 2002, 38 por cento dos brasileiros encaixavam-se nessa faixa.

No âmbito internacional, o Brasil representa o oitavo mercado consumidor do mundo, atrás da Itália, com base em dados do Banco Mundial. Se apenas a classe média brasileira fosse considerada um país, ocuparia a 18a posição no ranking de consumo mundial, à frente da Holanda.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)