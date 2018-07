Mais de 1,2 mil internos da Fundação Casa devem votar

Neste ano, 64 centros se transformarão em zonas eleitorais, com urna eletrônica e mesários indicados pelos respectivos cartórios. Elas funcionarão das 8h às 17h. Os dados sobre o número de adolescentes que compareceram para votar deve ser divulgado na segunda-feira.

As divisões regionais da Fundação Casa correspondentes à Região Metropolitana de São Paulo concentram 681 adolescentes votantes. Da região do Litoral, são 53 adolescentes internados nas cidades de São Vicente, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Diadema, Mauá e São Bernardo do Campo.

A região sudoeste do Estado, em cidades como Bauru, Botucatu, Cerqueira César, Itapetininga e Iaras, são 202 os jovens beneficiados. A Região Metropolitana de Campinas, incluindo as cidades de Campinas, Rio Claro, Mogi Mirim e Piracicaba, tem ainda 87 adolescentes aptos a votar.

Na região norte do Estado, em cidades como Ribeirão Preto, Araraquara, Franca, Batatais, São Carlos, Sertãozinho e Taquaritinga, conta com 95 jovens votantes.

Já na região oeste de São Paulo, nos municípios de Araçatuba, Marília, Mirassol, São José do Rio Preto, Fernandópolis, Irapuru, Lins, Mirassol e Tanabi votam 77 jovens. No Vale do Paraíba são 40 adolescentes que votam nas cidades de São José dos Campos, Arujá, Guarulhos, Caraguatatuba e Lorena.