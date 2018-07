Mais de 1,5 mil escolas aderem a projeto Um total de 1.577 escolas públicas e particulares participam do projeto Um Novo Olhar sobre o Plástico, para chamar a atenção dos professores e estudantes para a importância do consumo consciente. A iniciativa é da Braskem e dos institutos Akatu e Faça Parte. "Investir em educação é essencial na ampliação do número de cidadãos e consumidores mobilizados para um futuro mais sustentável", diz Helio Mattar, do Akatu. Outras escolas também podem se inscrever, no site facaparte.org.br/consumoconsciente.