Mais de 10 mi de brasileiros já tiveram DST, diz estudo

O estudo também mostra que o brasileiro resiste em procurar médico nessas situações - e quando o faz, é mal orientado. Um em cada quatro homens, ao ter os sintomas, procurou o balconista da farmácia em vez de um médico. Do grupo que procurou os médicos, só 30,2% foi orientado a fazer teste de HIV. A situação foi pior no aconselhamento sobre sífilis: só 24,3% dos infectados foram aconselhados a fazer o exame. ?É preciso que os médicos estejam mais atentos?, afirmou Mariangela.

Entre as mulheres, a situação é melhor. Das que tiveram sintomas, 11,4% não procuraram tratamento. Entre as que procuraram, a maioria (74,7%) buscou o médico. Mas as orientações recebidas também deixaram a desejar: apenas 30,7% foram aconselhadas a fazer o teste de HIV e 22,5%, o de sífilis. O correto seria o profissional, além de indicar tratamento, orientar o paciente a usar preservativo, a comunicar seu parceiro e a fazer testes de HIV e de sífilis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.