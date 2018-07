Mais de 10 mil detentos farão exame supletivo em SP A Secretaria de Estado da Educação realiza no próximo dia 2 de março o exame supletivo para cerca de 254 mil pessoas para o Ensino Fundamental ou Ensino Médio. Entre eles, cerca de 10,5 mil são detentos de 103 presídios do sistema carcerário de São Paulo. Deste total, 6.834 farão exames para o Ensino Fundamental e 3.697 farão provas para o Ensino Médio. As provas serão aplicadas dentro das penitenciárias. A indicação dos presídios participantes e dos detentos foi feita pela Funap (Fundação de Amparo ao Preso) - órgão da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Os próprios presídios realizaram as inscrições dos detentos. A inscrição continua válida mesmo no caso de o detento ganhar liberdade antes do exame. Neste caso, a pessoa deve procurar qualquer escola que aplicará a prova.