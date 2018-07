Mais de 10 mil estão desalojados ou desabrigados no RJ Pelo menos dez mil pessoas continuavam desalojadas ou desabrigadas em todo o Rio de Janeiro hoje segundo informações da Defesa Civil do Estado. As chuvas, que já afetaram mais de 484.405 pessoas, deixaram 7.359 pessoas desalojadas e outras 2.722 desabrigadas. Duas pessoas morreram em Rio Bonito e uma em Volta Redonda. Nos últimos dois meses, cerca de 25 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Campo dos Goytacazes apresenta a pior situação. No fim de semana, as chuvas elevaram o nível do Rio Ururaí. Diques construídos irregularmente em trechos de rios que cortam propriedades rurais teriam contribuído para a formação dos alagamentos. As estruturas serão implodidas. Seis municípios continuavam em situação de emergência: Carapebus, Silva Jardim, Paracambi, Barra do Piraí, Rio Bonito e Campos dos Goytacazes. A Defesa Civil permanece em estado de alerta em função da previsão de mais chuvas em várias regiões do Estado.