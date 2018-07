Mais de 100 desaparecidos em acidente de balsa em Zanzibar Equipes de resgate enfrentaram mar agitado nesta quinta-feira para procurar por mais de 100 pessoas desaparecidas depois que uma balsa superlotada naufragou perto do arquipélago de Zanzibar, no Oceano Índico, mas as esperanças de encontrar sobreviventes eram pequenas.