Mais de 100 ficam desaparecidos após naufrágio em Nova Guiné

A Autoridade de Segurança Marítima da Austrália (AMSA, na sigla em inglês) disse que 238 pessoas foram retiradas do mar, passadas 12 horas do naufrágio do MV Rabaul Queen.

Oito embarcações mercantes foram deslocadas para o local, e helicópteros e uma aeronave australiana foram enviadas para auxiliar no resgate, disse a AMSA.

O navio de 47 metros afundou a aproximadamente 16 quilômetros de Finschhafe, costa norte do país do Pacífico Sul. A balsa seguia de Kimbe, ponto de mergulho da ilha New Britain, para a principal cidade no continente, Lae.

O proprietário do navio, Rabaul Shipping, disse que não tinha informações sobre o que causou o acidente, mas acrescentou que a embarcação afundou rapidamente e sem mandar uma mensagem indicando perigo.

(Reportagem de James Grubel e Maggie Lu, em Canberra, e Lincoln Feast, em Sydney)