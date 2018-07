Mais de 100 voos caseiros sofrem alteração

O tráfego aéreo doméstico será prejudicado pelas alterações impostas pelo Comando da Aeronáutica para facilitar a entrada e a saída das aeronaves das delegações estrangeiras na Rio+20.

Entre os dias 19 e 23, pelo menos 106 voos domésticos serão cancelados ou sofrerão alterações. Na prática, todos os voos de média densidade passarão a sair lotados e os normalmente lotados terão listas de espera.

TAM, Gol e Azul vão cancelar 76 operações. A Webjet vai alterar horários e/ou destinos de 30 voos. Apenas Webjet e Azul divulgaram a relação dos voos incluídos na lista de modificações.

A Avianca, que tem operações no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, não informou se haverá mudanças em seus voos até o fechamento desta edição.

O dia 22 concentrará as mudanças: serão 37 voos cancelados (TAM, Gol e Azul), e 17 alterados (Webjet). No dia 20, haverá 25 cancelamentos (TAM, Gol e Azul) e 3 modificações (Webjet). E no dia 19 serão 14 voos cancelados (Gol e Azul) e 10 com alterações (Webjet).

A TAM e a Gol informaram que os clientes estão sendo informados e deverão ser reacomodados. Segundo a Azul, "todos os clientes que adquiriram bilhetes para as datas e voos mencionados já foram contatados e reacomodados". A Webjet pediu aos passageiros que, em caso de dúvida, contatem Serviço de Atendimento ao Cliente.

Todos os voos de carga previstos para pousar de 18 a 24 de junho no Tom Jobim serão desviados para o Aeroporto Internacional de Cabo Frio, administrado pela iniciativa privada desde 2001. As alterações foram confirmadas ontem pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) da Presidência da República.

Frota de combate. A Força Aérea Brasileira (FAB) vai atuar na vigilância da conferência com uma frota de combate. O espaço será defendido por caças supersônicos, os F-5M, e pelos turboélices Super Tucano A-29, de ataque leve. As aeronaves ficarão na base de Santa Cruz, Se houver necessidade, serão ativados os jatos R-99, destinados a realizar coleta de informações de inteligência, controle e alerta.

A escolta das delegações de chefes de Estado será feita em terra por tropas do Exército, Fuzileiros Navais e agentes das Polícias Federal, Civil e Militar. Parte dessas equipes vai se deslocar em helicópteros,

No mar, lanchas rápidas e navios pesados como fragatas cuidarão da faixa de mar entre o setor hoteleiro, o aeroporto do Galeão e o local dos eventos, cerca de 37 quilômetros. Haverá blindados para dar suporte a eventuais ações.

E haverá uma novidade, os helicópteros AH-2 Sabre, o Mi-35 russo, incorporados na Base Aérea de Porto Velho (RO), a partir de 2010. / COLABOROU ROBERTO GODOY