Mais de 10h após colisão, Imigrantes continua bloqueada Mais de dez horas após a colisão entre duas carretas, a Rodovia dos Imigrantes continua parcialmente interditada no sentido litoral para realização da perícia. O acidente aconteceu por volta das 5h30, na altura do quilômetro 27, na região de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, às 15h45 os veículos ainda ocupavam o acostamento e uma das quatro faixas da estrada, mas não havia registro de lentidão. Após o choque, uma das carretas pegou fogo e o motorista morreu no local. As causas do acidente serão investigadas.