Mais de 12 mil veículos foram ao litoral do PR hoje A Ecovia Caminho do Mar, que administra a BR-277, que liga Curitiba a Paranaguá, calcula que mais de 12 mil veículos já utilizaram a estrada para chegar ao litoral paranaense somente hoje, feriado de 7 de setembro. O movimento mais intenso foi registrado por volta das 10 horas, com o pico de até 2.600 carros por hora. Desde a zero hora de ontem até o às 11h30 de hoje, a Ecovia registrou a passagem de 32 mil carros se deslocando às praias. Até o final do dia, são aguardados ainda outros 8 mil veículos com o mesmo destino. Segundo a concessionária, hoje foram registrados apenas acidentes de pequeno porte nas estradas que dão acesso ao litoral, mas o suficiente para causar lentidão no tráfego, principalmente na região do perímetro urbano da BR-277. Um desses acidentes ocorreu por volta das 11 horas. Um engavetamento entre 4 carros na altura do km 60 ocasionou uma lentidão de pelo menos seis quilômetros na rodovia. Ninguém ficou ferido no acidente.