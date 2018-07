Mais de 120 são internados em MG com intoxicação

A procura por atendimento foi tanta que equipes do o Hospital Cônego Ubirajara Cabral tiveram que atender os pacientes em macas colocadas no necrotério. A lanchonete foi interditada pela Vigilância Sanitária municipal, que recolheu várias amostras de alimentos no local para análise.

As vítimas começaram a procurar a unidade de saúde na segunda-feira, 23, com quadros de febre, vômitos, diarreia e fortes dores abdominais. Os pacientes foram submetidos a exames de sangue e tomaram soro. Parte das vítimas permanecia internada em observação no início da tarde desta terça-feira, 24. A Polícia Militar (PM) não conseguiu localizar o dono da lanchonete.

No sábado, 21, 14 crianças com idades entre 1 e 3 anos foram internadas em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, suspeitas de terem sofrido intoxicação com a alimentação servida na creche onde estavam em Iraí de Minas, na mesma região. As crianças também receberam soro para evitar desidratação. A prefeitura, responsável pela creche, informou que os alimentos foram recolhidos.