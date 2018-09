Mais de 13% dos vôos atrasaram hoje, informa Infraero Dos 1.322 vôos previstos para os aeroportos brasileiros no período entre a zero hora e as 20 horas de hoje, 174 (13,2%) apresentaram atrasos superiores a 30 minutos, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). No mesmo período, 83 (6,3%) vôos foram cancelados. Entre as 19 horas e 20 horas, detalhou a Infraero, 21 partidas sofreram atrasos, o que representa 1,6% do total. Em São Paulo, no Aeroporto de Congonhas, apenas três (2%) dos 151 vôos programados atrasaram durante o dia. No mesmo período, dez (6,6%) foram cancelados. No Aeroporto Internacional Governador Franco Montoro, em Guarulhos (SP), 21 vôos (11,5%) dos 182 programados apresentaram atrasos e apenas um (0,5%) foi cancelado. No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Tom Jobim teve nove (6,9%) vôos atrasados entre os 131 programados. Quanto aos cancelamentos, foram 16 vôos (12,2%). Também no Rio, no Aeroporto Santos Dumont, não houve atrasos e oito vôos (12,2%) foram cancelados, de um total de 44. Em Brasília, o Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek registrou 28 vôos (25,7%) com atraso, dos 109 programados. Na capital federal, oito (7,3%) vôos foram cancelados. No Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), apenas quatro vôos (7,5%) atrasaram durante todo o dia até as 20 horas e três (5,7%) foram cancelados, de um total de 53. Em Porto Alegre (RS), no Aeroporto Internacional Salgado Filho, quatro (8,3%) dos 48 vôos programados sofreram atraso e um (2,1%) foi cancelado.