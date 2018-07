Mais de 130 mil curdos sírios que fogem do avanço dos militantes do grupo Estado Islâmico atravessaram a fronteira da Síria com a Turquia nos últimos três dias, e as autoridades estão se preparando para a vinda de mais refugiados, disse o vice-premiê turco, Numan Kurtulmus, nesta segunda-feira.

"Estamos preparados para o pior cenário, que é um fluxo de centenas de milhares de refugiados", declarou Kurtulmus a jornalistas na capital, Ancara.

(Reportagem de Humeyra Pamuk)