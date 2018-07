Mais de 1.300 sírios, inclusive um general, fogem para a Turquia

Outros 11 oficiais militares também estão nesse grupo, que eleva a 47,5 mil o total de refugiados sírios na Turquia, disse a chancelaria pelo Twitter.

"Esses números, junto com os números dos que buscam refúgio em outros países, mostra como é grave a situação na Síria", disse a mensagem.

As autoridades turcas estão preocupadas com uma chegada em massa de refugiados vindos da maior cidade síria, Aleppo, onde as forças do presidente Bashar al-Assad estão usando canhões e aviões para bombardear posições rebeldes.

Fontes da oposição síria dizem que pelo menos 18 mil pessoas já foram mortas desde o início da rebelião no país, em março de 2011. O conflito gerou uma crise de refugiados na Turquia e em outros países vizinhos.

(Reportagem de Mehmet Emin Caliskan)