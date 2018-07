Mais de 140 morrem pisoteados em templo na Índia

Pelo menos 147 pessoas morreram pisoteadas e outras 150 ficaram feridas nesta terça-feira em um templo hindu na cidade de Jodhpur, no estado indiano do Rajastão, ao norte do país. Milhares de devotos estavam reunidos desde a madrugada no templo Chamunda Devi, localizado no topo de uma montanha, para acompanhar o início do festival hindu de Navaratra. Durante a temporada de festivais hindus, muitas pessoas se reúnem nos templos em todo o país, muitas vezes com pouco ou nenhum esquema de monitoramento ou controle da segurança das multidões presentes nos locais. Ainda não está claro como o tumulto começou, mas alguns relatos dão conta de que uma das paredes do templo desmoronou, causando pânico e corre-corre. Centenas de fiéis desceram correndo do templo chocando-se que os outros que estavam embaixo participando do festival. Sem equipes de emergência no local, muitas pessoas tentavam ressuscitar as outras no local. Segundo o correspondente da BBC no sul asiático Chris Morris, as imagens da televisão local mostram dezenas de corpos no chão no templo. Morris disse que incidentes desse tipo acabam provocando um número alto de mortos por causa do grande número de devotos que se reúnem para as celebrações religiosas nos templos. Em agosto, 140 pessoas morreram pisoteadas em um templo localizado no estado de Himachal Pradesh, também ao norte do país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.