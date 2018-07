Mais de 140 xiitas são mortos em confronto Mais de 140 rebeldes xiitas morreram ontem em confronto com o Exército do Iêmen na Província de Saada, norte do país. Segundo militares, os rebeldes tentavam ocupar a sede do governo local quando o combate teve início. Na quarta-feira, 87 civis morreram em decorrência de um ataque da Força Aérea a um campo de refugiados xiitas em Saada.