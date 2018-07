Mais de 145 voos no País foram cancelados hoje Do total dos 1263 voos programados, entre domésticos e internacionais, até as 13h deste sábado, 146 formam cancelados. Os atrasos chegaram a 48. O aeroporto mais prejudicado foi o de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com 21 atrasos e três cancelamentos somente nos voos domésticos.