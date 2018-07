Mais de 160 voos no País foram cancelados pela manhã O número de voos cancelados nos aeroportos brasileiros na manhã desta sexta-feira já superou o total registrado ontem até as 20h. Dos 1.152 voos programados para decolar até as 12 horas, 156 sofreram atrasos superiores a 30 minutos e 164 foram cancelados. Ontem, 127 voos haviam sido cancelados até as 20 horas. Os dados são da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).