Mais de 1700 inscritos fazem Revalida neste domingo

Mais de 1700 candidatos participam da edição deste ano do Revalida. Em 2012, foram 884 inscritos. A prova tem duas fases - uma objetiva, das 8h às 13h, e outra discursiva, das 15h às 18h - e será aplica em dez capitais: Brasília, Manaus, Salvador, Fortaleza, Campo Grande, Curitiba, Rio Branco, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo.

A aplicação do exame a estudantes do sexto ano do curso de Medicina, como forma de avaliação do Revalida, foi adiada por falta de alunos. Mesmo com a promessa de um incentivo de R$ 400 para participar do pré-teste, apenas 505 dos 2.353 formandos inscritos no pré-teste confirmaram a participação no estudo, segundo o Instituto de Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). A participação dos alunos no exame é voluntária.

Uma nova data ainda será definida pela Instituto, mas a previsão é de que o teste do Revalida só aconteça no primeiro semestre de 2014.