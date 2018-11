Mais de 2,5 milhões já se inscreveram para o Enem O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já conta com mais de 2,5 milhões de inscrições, informou hoje o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As inscrições estão abertas somente pela internet até o dia 10 de junho. Somente hoje foram registradas 260 mil inscrições até as 12 horas.