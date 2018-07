Mais de 2,8 mi de pessoas sofrem com a chuva em MG Mais de 2,8 milhões de pessoas já foram afetadas pela chuva em 182 cidades mineiras. É o que afirma a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), segundo a qual hoje (11) já chegava a 28 mil o número de desabrigados (pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos) e desalojados (que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares) no Estado, mais que o dobro do contabilizado ontem. Em Minas, 15 pessoas morreram vítimas das tempestades desde o início do período chuvoso, sendo 13 apenas este ano, e 127 municípios já decretaram situação de emergência.