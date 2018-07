Mais de 2 mi de veículos devem deixar SP no feriado

SÃO PAULO - Cerca de 2,1 milhões de veículos devem deixar a capital paulista durante o feriado de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e Dia da Criança. As concessionárias que administram as principais rodovias esperam o maior fluxo de veículos na noite de quinta-feira, 11, e a manhã da sexta, 12, quando os motoristas devem sair de São Paulo, e, no retorno, durante tarde e noite do domingo, 14. Por causa do feriado, o rodízio de veículos estará suspenso na sexta-feira, 12 e só volta ao normal na segunda-feira, 15.

Anchieta/Imigrantes. A Ecovias espera que as rodovias do Sistema Anchieta e Imigrantes devem direcionar até 360 mil veículos ao litoral paulista durante este feriado. Segundo a empresa, a faixa de horários de maior fluxo nas rodovias está entre as 11h da quinta e às 20h de sexta e das 8h às 14h do sábado. No sentido São Paulo, as rodovias Anchieta e Imigrantes devem voltar a ter lentidão entre a tarde de sábado, a partir das 15h até às 1h de domingo. A previsão de tráfego intenso até as 2h da segunda-feira.

Raposo Tavares/Castelo Branco. Cerca de 538 mil motoristas devem passar nos dois sentidos das rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco a partir da noite da próxima sexta até o domingo, final do feriado. A concessionária que administra o sistema, CCR Via Oeste, espera excesso de carros na quinta, das 16h às 23h, e na sexta, das 7h às 15h. O movimento volta a ficar intenso, nos dois sentidos das vias, no domingo das 16h até às 22h. Caminhões estão proibidos de trafegar pelo Sistema Raposo/Castelo na sexta e no domingo, das 14h às 1h.

Ayrton Senna/Carvalho Pinto. A Ecopitas, responsável pela Rodovia Ayrton Senna e Rodovia Carvalho Pinto espera que 200 mil carros passem pela praça de pedágio da região de Itaquaquecetuba durante o feriado prolongado. Outros 926 mil veículos devem utilizar as vias da concessão nos dois sentidos entre Campos do Jordão e São Paulo. O motorista deve enfrentar lentidão nas rodovias durante as 16h e às 23h da quinta, e das 7 às 15h de sexta, na saída de São Paulo. O movimento volta a ser intenso nas vias na tarde e noite de domingo.

Anhanguera/Bandeirantes. Aproximadamente 700 mil automóveis devam trafegar pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes a partir das 0h de quinta até as 24h do domingo. Devem ocorrer filas por conta do excesso de veículos na noite de quinta e na manhã de sexta, no sentido interior. Ao longo do domingo, das 13h às 21h, também é esperado tráfego intenso, no sentido capital.

Durante o feriado a Autoban dará sequência às obras de construção de terceira faixa na Rodovia Anhanguera. Os trabalhos seguem normalmente do km 19 ao km 20, sentido São Paulo, e entre o km 20 e o km 25, no sentido interior, e no trecho entre o km 62 e o km 71 nos dois sentidos. Além da construção de mais uma faixa na Anhanguera, as obras de implantação de marginal também prosseguem. O trecho compreendido no km 86 ao km 89, sentido interior.

Fernão Dias. Ao menos 140 mil paulistas devem passar pela Rodovia Fernão Dias no sentido Belo Horizonte neste feriado. A Autopista espera que 90 mil motoristas sigam pelo trecho no sentido oposto, sentido São Paulo. A Fernão Dias deve ter trânsito carregado entre 14h e 22h da quinta, e das 6h às 18h de sexta. A via deve ter lentidão também no domingo, das 14h às 23h.

Régis Bittencourt. O fluxo de veículos na Régis Bittencourt deve ser 23% maior do que o normal, estima a concessionária Autopista. Normalmente a rodovia conta com 28 mil carros em sua extensão então ao longo do feriado do Dia da Criança cerca de 70 mil carros devem passar pelos dois sentidos do trecho. São esperados excesso de veículos desde as 16 às 22h de quinta e das 6h às 14h de sexta. A Régis pode ter filas das 15h às 22h no domingo, final do feriado prolongado.

Dutra. A Rodovia Presidente Dutra deve registrar, ao longo do feriado, mais de 300 mil veículos. Segundo a CCR Nova Dutra, responsável pela via, só na saída da capital, 257 mil veículos devem utilizar a via enquanto outros 154 mil carros devem deixar a Baixada Fluminense.

Para a saída de São Paulo, a CCR espera que 8.400 veículos passem, por hora, pela Dutra das 16h às 20h da quinta. A previsão segue na sexta, quando são previstos 6.600 mil carros, também por hora, desde as 8h às 12h na rodovia. O tráfego volta a ser lento, das 16h às 20h de domingo, com a estimativa de 8.500 veículos por hora.

Na saída do Rio, a Rodovia terá lentidão das 16h às 23h de quinta, com a previsão de 5.300 mil veículos por hora. Ao longo da sexta-feira devem passar 4.500 carros por hora na Dutra, das 8h às 14h. No retorno à Baixada Fluminense, cerca de 4.800 carros devem utilizar a Dutra das 16h às 22h do domingo.

No dia 12 de outubro também é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Na data é comum para os fiéis reunirem-se em Aparecida, interior de São Paulo, para celebrar o momento. Os romeiros vão até a cidade caminhando às margens das rodovias. A CCR NovaDutra prevê, ainda, o aumento da quantidade de comitivas em ônibus entre as 3h e às 9h de sexta, com maior concentração de veículos nos acessos à Aparecida. O retorno dos romeiros, também na sexta, deve gerar maior movimento a partir das 14h.