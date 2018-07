Mais de 2 mil manifestantes já estão na Paulista Mais de 2 mil manifestantes já estão concentrados em frente ao vão livre do Masp, na Avenida Paulista, centro de São Paulo, segundo a Polícia Militar. A concentração para o "Dia Nacional de Lutas" foi marcada para as 12h desta quinta-feira, 11. Grupos que protestaram em vários pontos da cidade durante a manhã seguem agora em direção à Paulista. A previsão é de que os manifestantes saem do Masp para a Praça Ramos de Azevedo no início da tarde.