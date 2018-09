Mais de 2 mil motos são apreendidas em um dia em SP A Polícia Militar (PM) paulista apreendeu cerca de 2.180 motocicletas no Estado entre ontem e hoje. Os veículos flagrados apresentavam irregularidades administrativas ou criminais. A operação, batizada de "Cavalo de Aço", durou um dia e foi realizada com o objetivo de fiscalizar motocicletas e prevenir roubos e furtos com o uso dos veículos. No total, foram vistoriadas 36 mil motocicletas em pontos de bloqueio organizados pela equipe da PM.