Mais de 2 mil PMs farão segurança da São Silvestre

Deste total, cerca de 2.100 PMs fazem o patrulhamento a pé e os outros 300 nos veículos motorizados. Neste ano, a edição da São Silvestre terá a participação de 21 mil pessoas, que se inscreveram até o dia 10 de dezembro. A largada será em frente ao Masp, na Avenida Paulista. Um grupo de policiais fará os 15 quilômetros do percurso caracterizados com camisetas com o logo da PM.

O grupo dos cadeirantes iniciará a prova às 14h45, a elite feminina às 16h30, e as categorias masculina e geral largam às 16h47. A linha de chegada será em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, na altura do número 900 da Avenida Paulista.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), com apoio do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), já começou a fazer interdições nas vias do percurso, dentre elas trechos da Paulista, Rua da Consolação, Avenida Ipiranga, Avenida São João, Elevado Costa e Silva e Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Após a passagem dos atletas todas as vias serão liberadas. Os pedestres serão revistados, sendo proibida a entrada com bebidas alcoólicas e objetos cortantes.