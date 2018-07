Mais de 20 mil são afetados pelas chuvas no Paraná Mais de 20 mil pessoas já foram afetadas pelas chuvas que atingem o Estado do Paraná desde o último fim de semana, de acordo com dados da Defesa Civil Estadual. Ao menos 27 cidades foram atingidas. Foram afetadas, segundo dados da Defesa Civil, 20.678 pessoas. De acordo com o órgão, 1.008 pessoas ficaram desalojadas (que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares) e 208 desabrigadas (que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos). O relatório mostra ainda que 598 casas foram danificadas e 15 destruídas.