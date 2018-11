Mais de 200 pessoas infectadas pelo vírus H1N1 nos EUA

O CDC havia confirmado anteriormente 160 casos em 21 Estados. Nova York registrou a maioria deles, com 63 infectados, muitos ligados a uma escola no bairro do Queens. Já o Texas apresentou 40 casos, sendo que uma criança mexicana morreu vítima da doença.

O diretor em exercício do órgão, Richard Besser, afirmou repetidamente que espera ver mais casos nos Estados Unidos, conforme a triagem do novo vírus continue.

Autoridades do México disseram neste domingo que o surto parece estar diminuindo, embora não esperem ter um panorama claro por alguns dias ou semanas devido à demorada tarefa de examinar as pessoas com sintomas respiratórios comuns.

(Reportagem de Maggie Fox)