Mais de 22 mil itens ilegais apreendidos na Parada Gay

De acordo com a GCM, entre as apreensões estão 3.500 garrafas de vinho com suspeita de adulteração e 15 veículos. Além disso, um estacionamento foi lacrado por vender bebida alcoólica. A fiscalização foi realizada em parceria com agentes da Subprefeitura da Sé.

Segundo a GCM, durante o evento 31 pessoas foram detidas e qualificadas por comercializar produtos ilegais e serão multadas. Houve também duas ocorrências de roubo conduzidas às delegacias de polícia e três pessoas em situação de risco encaminhadas à unidades municipais de saúde.

As ações tiveram início no sábado à noite, em todos os cruzamentos e ruas próximos às avenidas Paulista, Brigadeiro Luis Antonio, Consolação, São Luiz, Ipiranga, Praça da República e Largo do Arouche.