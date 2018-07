Mais de 230 mil motoristas já voltaram do litoral de SP

A Imigrantes tem congestionamentos em dois pontos: entre o km 70 e o 65 e do km 35 ao 27, somando 12 quilômetros de lentidão. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega tem congestionamento entre o km 292 e o 276, também na subida. A Cônego Domênico Rangoni, conhecida como Piaçaguera-Guarujá, tem problemas na saída do Guarujá até o entroncamento com a Anchieta e congestionamento do km 250 ao 270.

Para voltar do interior, o motorista encontra tráfego lento no sentido capital da rodovia Castello Branco, nos trechos Itapevi-Itu (km 63 a 56) e Barueri-Itapevi (km 32 a 30), de acordo com a CCR Via Oeste. A concessionária informa que a lentidão é causada por excesso de veículos.

Na Bandeirantes, os motoristas encontram tráfego normal no trecho São Paulo-Jundiaí, do quilômetro 48 ao 23, segundo a CCR Autoban. O trecho Jundiaí-Campinas, na região de Itupeva (km 77 ao 71), tem congestionamento.