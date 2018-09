Mais de 250 mil estão sem energia elétrica em SC

As Centrais Elétricas de SC (Celesc) informam na noite deste domingo, 23, que mais de 250 mil pessoas estão sem energia elétrica no Estado, sendo 150 mil em Blumenau e o restante nos municípios próximos. Há alguns casos isolados na região da Grande Florianópolis. A Empresa está com equipes para restabelecer a energia elétrica nas regiões afetadas que, exceto por Blumenau, deverá ser normalizada ainda hoje. As chuvas já deixaram 24 mortos no Estado. Na região de Blumenau, caso mais crítico, as equipes trabalham com reforço. Porém, as condições do tempo e a noite atrasam o restabelecimento da energia elétrica. A principal causa da interrupção no município foi por deslizamentos de terra. Ainda hoje, a Defesa Civil Estadual informou que já foram disponibilizados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil mais 10 mil colchões, 10 mil cobertores, 10 mil lençóis, 10 mil travesseiros e kits de limpeza localizados em depósitos da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil de Santa Catarina está preparando a logística para fazer o transporte e distribuição destes materiais.