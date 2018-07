Mais de 3 mi não declararam IR; prazo termina amanhã

Se o contribuinte estiver em dívida com o Fisco, poderá ser penalizado em até 20% do imposto devido, com o risco de ter o número do CPF suspenso. Caso tenha restituição, a multa será deduzida da restituição.

"Faltam muitas declarações até o fim do prazo, que é amanhã. Quem não enviou é bom se apressar para não enfrentar surpresas de última hora, como a falta de documentos com as informações bancárias, por exemplo", alerta o supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, à Agência Brasil. As informações são da Agência Brasil.