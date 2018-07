Mais de 30 cidades de SC têm temperaturas negativas

Já Florianópolis amanheceu com temperatura de 2,2º C. A mais baixa temperatura na capital catarinense foi registrada em agosto de 1984: 1,3º C. A baixa temperatura contribuiu para a preservação de boa parte da neve que cobriu de branco o Maciço do Cambirela, na Grande Florianópolis. Ainda no início da tarde desta quarta-feira, foi possível ver, do centro da capital, grande quantidade de gelo sobre o cume. No Sul, Criciúma e Urussanga, foram as cidades com as mais baixas temperaturas: 0,3º C.

A neve, que foi o centro das atenções nos primeiros dias da semana, deu lugar à ocorrência de geada ampla e forte em boa parte de Santa Catarina. Na região serrana, onde praticamente toda a população amanheceu com a cidade sob temperatura negativa, o espetáculo ficou pelo congelamento de nascentes, cachoeiras e córregos. Em São Joaquim, a página www.climaterra.com.br exibiu uma foto de uma motocicleta sobre um reboque que amanheceu completamente congelada pelo efeito da geada.

A ideia foi do empresário Sivori Madeira que, propositalmente, deixou a moto sob a ação do frio. A carenagem, espelhos e pedais da moto serviram de sustentação à formação das estalactites de gelo. As pastagens também não fugiram à ação da forte onda de frio. As temperaturas voltam a subir somente na sexta-feira, 26.