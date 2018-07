Mais de 30 mortos e 100 feridos em atentado suicida no Afeganistão

A polícia investiga se houve uma segunda explosão após pessoas se dirigem ao local para prestar ajuda, disse o chefe de polícia, Fazel Ahmad Sherzad, em entrevista a jornalistas.

"Foi um atentado suicida", disse Sherzad, acrescentando que a polícia ainda tem que verificar se o suicida também colocou explosivos em um carro.

Insurgentes do Taliban negaram qualquer responsabilidade, embora tenham atribuído eventos anteriores a uma onda de ataques que coincidem com a retirada abrupta das tropas internacionais.

Pela primeira vez desde que o movimento Taliban foi derrotado em 2001, as forças afegãs combatem com pouco apoio dos soldados da Organização do Tratado do Atlâtico Norte (Otan).

(Reportagem de Rafi Sherzad em Jalalabad e Mirwais Harooni em Cabul)