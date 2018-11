Mais de 30 são presos em ato a favor de gays na Rússia

As autoridades de Moscou frequentemente proíbem demonstrações a favor dos direitos dos gays. Embora a homossexualidade tenha sido descriminalizada na Rússia pós-soviética, o sentimento de aversão aos gays ainda é grande no país e as autoridades justificam as proibições com o argumento de que tentam evitar confrontos.

A proibição "é particularmente chocante porque durante a Segunda Guerra Mundial os moscovitas ficaram contra os nazistas que queriam exterminar judeus, homossexuais e comunistas, mas agora o prefeito de Moscou está colaborando com os neonazistas", comentou um ativista britânico pelos direitos dos gays, Peter Tatchell, que participou de várias tentativas de manifestação em Moscou. As informações são da Associated Press.