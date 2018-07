Mais de 300 famílias já foram removidas de bairro no RJ

De acordo com a prefeitura, no trabalho de remoção das famílias a Secretaria de Serviços Públicos tem o apoio da Defesa Civil do estado e da do município, além da colaboração de homens do Exército e do Corpo de Bombeiros. Vinte caminhões foram disponibilizados para os trabalhos. Já a Secretaria de Assistência Social está cadastrando as famílias desalojadas no programa social da prefeitura Morar Feliz.

Logo após o rompimento do trecho de contenção da rodovia, a prefeita da cidade, Rosinha Garotinho, e o secretário de estado da Defesa Civil, Sérgio Simões, sobrevoaram a localidade de Três Vendas e acompanharam o trabalho de retirada das famílias. As informações são da Agência Brasil.