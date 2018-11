Mais de 300 mil veículos já desceram para litoral de SP As rodovias Anchieta e Imigrantes - rotas para o litoral de São Paulo - já receberam 357,6 mil veículos desde terça-feira, de acordo com a Ecovias. Entre as 9h e as 10h de hoje, mais de 5 mil veículos fizeram o trajeto em direção às praias.