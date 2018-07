Mais de 320 bananas de dinamite são apreendidas em SC

SÃO PAULO - Mais de 320 bananas de dinamite foram apreendidas e um homem foi preso em flagrante na segunda-feira, 16, em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Agentes da Divisão de Investigação Criminal (DIC) e da Delegacia de Polícia Civil da Comarca da cidade realizaram a prisão.

Segundo a polícia, os 325 explosivos foram localizados no interior de um carro que conduzido por Maicon Alexssandro Paz, de 31 anos, em uma região conhecida como Pedreira. Além da dinamite, foram apreendidos 121 estopins com espoleta e cordéis utilizados na detonação do material.

O material apreendido será periciado e comparado com bombas que foram usadas em roubos a banco em Santa Catarina, de acordo com a polícia.