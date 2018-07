Mais de 37 mil participarão de protestos fora do Brasil

Os protestos que começaram no fim de semana no exterior acontecerão ao longo da semana, especialmente amanhã, 18. Apenas entre hoje e amanhã, 37 cidades no mundo têm protestos organizados por brasileiros. Na maior parte dos casos, as manifestações estão sendo marcadas em frente às representações diplomáticas do Brasil.

Por enquanto, a cidade com maior número de confirmações é Londres, onde quase 5 mil pessoas já confirmaram presença pelo Facebook para o protesto na terça-feira à tarde em Trafalgar Square, no centro de Londres, próximo à Embaixada do Brasil. Na página do evento, os organizadores dizem que o País passa por uma crise e que em muitas cidades pessoas estão indo à rua para protestar contra o aumento do custo do transporte, que "é muito caro e longe do ideal". Além disso, os organizadores reclamam que a população é tratada com violência pela polícia e que a "mídia tradicional não cobre as manifestações ou deturpa os protestos".

A adesão também é grande em Paris, que já tem mais de 4 mil pessoas confirmadas para o protesto no sábado, 22 de junho. Madri, Barcelona, Lisboa e Buenos Aires também têm protestos programados para os próximos dias e cerca de 2 mil pessoas confirmadas, cada.

Outras cidades com manifestações organizadas são Genebra (Suíça), Gold Cost (Austrália), Haia (Holanda), Lima (Peru), Rosário (Argentina), Seul (Coreia do Sul) e Tóquio (Japão).