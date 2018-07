Mais de 38 mil eleitores se cadastram para votar em trânsito

O prazo para que eleitores possam votar para presidente da República fora de seu domicílio eleitoral termina domingo.

De acordo com a relação parcial de cadastros, a cidade mais procurada para voto em trânsito até o momento é São Paulo, com 4.992 eleitores registrados para o primeiro turno, e 4.720 para o segundo, caso nenhum dos candidatos a cargos majoritários vença no dia 3 de outubro.

Brasília vem logo atrás, com 3.684 cadastros para a primeira etapa eleitoral e 3.507 para a segunda, de acordo com informações veiculadas pelo TSE em seu site na Internet.

A terceira cidade mais procurada é Belo Horizonte, que receberá 2.448 eleitores de outros municípios para votar no primeiro turno e 2.308 no segundo.

A seguir vem o Rio de Janeiro, onde devem votar em trânsito 2.180 eleitores na primeira fase e 2.009 na segunda.

O TSE informou ainda que, para a votação em outra cidade no segundo turno, que será realizado no dia 31 de outubro, o tribunal contabilizou até o momento 36.614 registros.

"A partir do dia 5 de setembro, o eleitor habilitado a votar em trânsito poderá consultar o portal do TSE (www.tse.jus.br), onde estará instalada a seção de voto em trânsito em que deverá votar", informou o TSE.

Caso o eleitor não possa comparecer no dia das eleições à seção especial para votar em trânsito, o tribunal pede que o eleitor justifique sua ausência em qualquer mesa receptora de justificativas, inclusive no seu próprio domicílio eleitoral de origem, menos na capital onde indicou que pretenderia votar.

O TSE informa também que os resultados das pesquisas eleitorais para presidente e a Lei da Ficha Limpa estão entre os assuntos mais solicitados pelos brasileiros na Central do Eleitor, criado em maio deste para atender à população.

(Texto de Vladimir Goitia)