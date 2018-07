Mais de 48 mil pés de maconha são destruídos no AM A polícia apreendeu 48,2 mil pés de maconha na madrugada desta sexta, na região do rio Curuçá, distante 40 quilômetros do município de Maués, no leste do Amazonas. Parte da droga foi destruída no local e outra parte foi levada para o município, onde aguarda autorização judicial para ser incinerada. Foram apreendidos também uma embarcação, três motores e duas espingardas.