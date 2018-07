Mais de 5,5 milhões foram vacinados contra a gripe

São foco da campanha de imunização pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a dois anos, indígenas, gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto, pessoas privadas de liberdade, profissionais de saúde, além dos doentes crônicos, que este ano terão o acesso ampliado a todos os postos de saúde e não apenas aos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIEs).

"Ano passado, o Brasil foi o único país da nossa extensão, do nosso tamanho, que chegou a 80% de cobertura dos recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS)", destaca o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em nota no site do Ministério. Padilha esteve ontem nos estados de São Paulo e no Rio Grande do Sul e participou da mobilização para vacinação contra a gripe.

De acordo com ele, a pasta quer superar a marca de 2011 e "vacinar ainda mais". Durante a primeira semana da campanha de imunização contra a gripe deste ano, foram vacinadas 599 mil de crianças, o que corresponde a 13,71% deste público-alvo. No âmbito dos profissionais de saúde, o saldo passa de 432 mil trabalhadores de saúde imunizados.

Também foram vacinadas nos postos de saúde 301 mil gestantes, correspondendo a 13,81% do total de futuras mães, e entre os idosos, 3,5 milhões receberam a dose, resultando em uma cobertura vacinal de 16,8% do total. No grupo de mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, 68,8 mil brasileiras foram imunizadas, o que representa 19,18% do total. Ainda foram vacinados 665 mil doentes crônicos e aplicadas 14 mil doses na população privada de liberdade.

Na população indígena, 59,8 mil pessoas foram vacinadas, equivalente a 9,94% deste público. A imunização para este grupo está sendo realizada nas aldeias onde eles vivem. "Trata-se de uma população que habita em áreas remotas, de difícil acesso, e, por isso, os dados só são inseridos no sistema de informações depois que as equipes retornam das aldeias", explica o Ministério da Saúde.

Os números da primeira semana de imunização - fornecidos pelas secretarias municipais e estaduais de Saúde - foram compilados até as 12 horas de ontem (20), o Dia D de Mobilização, com 65 mil postos funcionando. A campanha de vacinação segue até a próxima sexta-feira (26) em todos os estados do Brasil.