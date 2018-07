Mais de 5 mil devem acompanhar cortejo de Eloá Pelo menos cinco mil pessoas devem acompanhar o cortejo de Eloá Cristina Pimentel no Cemitério Jardim Santo André, no Grande ABC Paulista, a partir das 9 horas de hoje, segundo informações da Polícia Militar. Desde as 15 horas de ontem, uma multidão já esperava o corpo da jovem para acompanhar o velório. Segundo informações da Guarda Civil Metropolitana, cerca de 30 mil pessoas estiveram no velório da estudante. Durante a madrugada, o movimento diminuiu. Por volta das 6h30, o público voltou a comparecer ao cemitério para se despedir da estudante. Deste período até 8 horas, segundo a PM, cerca de três mil pessoas compareceram ao velório. Por conta do grande número de pessoas no local, a Polícia Militar montou um esquema especial de segurança, com reforço do contingente policial do lado de fora do cemitério e durante a cerimônia de sepultamento. Culto Apenas familiares e amigos de Eloá participaram de um culto religioso às 6 horas de hoje, durante o velório da adolescente. Ao se pronunciar à imprensa, o irmão da jovem comentou que a irmã não havia morrido, "ela se multiplicou", se referindo aos órgãos doados pela família. "Se Deus a levou, levou com o propósito de salvar essas sete vidas", comentou. "Ela era uma pessoa boa. Acho que lá no céu ela vai estar muito feliz por ter salvado vidas", completou.