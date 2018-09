Mais de 5 mil já deixaram abrigos em Itajaí-SC

O número de pessoas que estão alojadas em abrigos da prefeitura de Itajaí, em Santa Catarina, começou a diminuir, segundo informações da prefeitura. Nesta quinta, 27, houve uma diminuição de aproximadamente 50% do número de pessoas nos abrigos. Com a baixa da cheia, mais de 5 mil pessoas já retornaram para suas casas e a prioridade daqui para frente será o cadastramento das pessoas que efetivamente perderam suas casas por conta das chuvas. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Uma comissão já estuda quais serão as próximas medidas para amparar os desabrigados e outros locais para alojamento. Alguns lugares que atualmente funcionam como abrigos devem retornar à atividade normal a partir de segunda-feira, principalmente as escolas. O número de desaparecidos também está diminuindo. Quem ainda estiver procurando por conhecidos pode entrar em contato com a Defesa Civil, que está cadastrando as pessoas desaparecidas e facilitando o reencontro.