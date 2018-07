Mais de 50 aspirantes a fuzileiros navais são internados Um surto de síndrome respiratória provocou a internação de 57 aspirantes a fuzileiros navais que estavam em treinamento no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Dois deles estão na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Naval Marcílio Dias.