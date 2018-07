Mais de 50 mil estão fora de suas casas em MG

As chuvas já deixaram em situação de emergência 137 municípios. Entre os 2.905.383 moradores afetados pelas enchentes, 46.970 estão desalojados e outros 3.145 estão desabrigados. Quinze pessoas morreram e 119 ficaram feridos. Três pessoas estão desaparecidas.

Previsão

Hoje o tempo segue instável em parte do Estado de Minas Gerais, em virtude da atuação de áreas de instabilidade que cobrem o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Contudo, a tendência é de redução do volume de chuvas nas regiões mineiras. Chuvas fortes podem ocorrer em pontos isolados do Sul e Triângulo Mineiro. A temperatura tende a se elevar gradativamente e a máxima prevista é de 36ºC no extremo norte mineiro.