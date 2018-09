Mais de 6,5 milhões são vacinados contra pólio

Balanço parcial do Ministério da Saúde aponta que pelo menos 6,5 milhões de crianças foram imunizadas no sábado, na primeira etapa da campanha de vacinação contra a poliomielite. Os números totais devem ser divulgados nesta semana. "A quantidade de crianças imunizadas em todo o Brasil foi muito maior, mas alguns Estados deixaram para computar os dados só no fim do dia", disse a coordenadora do programa, Carmem Osterno.