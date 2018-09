Mais de 6 milhões de norte-coreanos precisam de ajuda, diz ONU

Num relatório que apresenta um panorama normalmente difícil de se obter sobre o isolado país -- governado por um regime comunista e que teve cerca de 1 milhão de pessoas mortas num período de fome nos anos 1990 -- três agencies da ONU afirmaram que o sistema público norte-coreano de distribuição de alimentos vai ficar sem mercadorias no começo da estação de entressafra, que vai de maio a julho.

Representantes das agências, que visitaram a Coreia do Norte por um mês entre fevereiro e março, disseram que o país sofreu uma série de choques nos últimos meses, ficando "altamente vulnerável a uma crise alimentar" que ameaça um quarto de seus 24 milhões de habitantes.

O relatório deve aumentar a pressão pela retomada da ajuda alimentar internacional ao país num momento em que prevalecem o impasse com o Ocidente por causa do programa nuclear norte-coreano e acusações à Coreia do Norte por dois ataques à Coreia do Sul no ano passado.

