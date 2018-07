Mais de 60 mil fazem prova hoje para o TRE O TRE da Bahia realiza hoje as provas do concurso público para cargos de nível médio e superior. Mais de 60 mil candidatos vão disputar 33 vagas. Só para os 20 postos do cargo de técnico judiciário estão inscritos 36.792 candidatos. O vencimento básico é de R$ 4.367,68. Os aprovados que excederem o número de vagas ficarão em um cadastro reserva.