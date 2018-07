Mais de 600 mil pessoas passarão por rodoviárias de SP

Entre embarques e desembarques, cerca de 673 mil pessoas devem circular pelos três terminais da capital até a quarta-feira de cinzas. Por conta do aumento de passageiros neste período, foram reservados ônibus extras para os locais mais procurados e, se necessário, mais carros serão disponibilizados. As localidades com maior procura são Belo Horizonte, em Minas, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Litoral Norte e Interior de São Paulo.*

Para quem pretende deixar a cidade utilizando os terminais, a Socicam recomenda adquirir sua passagem de forma antecipada; chegar ao terminal uma hora antes do embarque; identificar as bagagens; não descuidar das crianças; trazer documentos de todos os passageiros e procurar sempre um funcionário ou segurança devidamente identificado, ou ainda, dirigir-se ao balcão de informações para o esclarecimento de eventuais dúvidas.

Crianças menores de doze anos (munidos de documento de identificação) podem viajar acompanhadas dos pais, responsáveis legais, irmãos com mais de 18 anos, avós ou tios de primeiro grau. Caso contrário, precisam de autorização escrita, assinada pelo pai, mãe ou responsável, com firma reconhecida.